За чистотой Черноморского побережья будут следить из космоса

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В России появится сервис, позволяющий определить, безопасно ли купаться в Черном море. Об этом сообщил гендиректор «Отраслевого центра Маринет» Александр Пинский. По его словам, приложение будет не только показывать текущую ситуацию, но и делать прогнозы.Сейчас туристы, посещающие побережье Чёрного моря, не обладают информацией, где сбрасываются канализационные стоки городов-курортов, и как они влияют на море. Но стоки заметны из космоса, что позволяет заранее предупреждать людей о загрязнении, отметил Александр Пинский.

«Суть проекта очень простая, есть канализационные сбросы сточных вод из городов в прибрежной зоне, которые можно идентифицировать учитывая разные факторы. Самое простое было бы - смотреть на это все со спутника, но есть определенные ограничения, связанные с тем, что далеко не все видно по поверхностным следам. Нужно учитывать ряд других факторов, такие как течение, ветер и т. д. В рамках этого проекта школьники совместно с коллегами из компании «Сканекс» и Института океанологии им. П. П. Шершова разработали и апробировали на практике, на реальных снимках алгоритмы и методики, которые позволяли бы с более высокой точностью прогнозировать куда, в какой день те или иные выпуски и сбросы могут пойти и где оказаться. А дальше эту методику будут доводить до ума и на ее основе уже строить сервис. Скорее всего, это будет на базе портала GeoMixer компании «Сканекс», которая достаточно много сейчас делает сервисов на основе космических спутников. Это будет доступно уже в следующем году».

Методика уже апробирована в районе Новороссийска и Анапы. В администрации города Сочи заверили, что руководители черноморских пляжей на постоянной основе отслеживают состояние акватории, но и новая методика лишней не будет. Заместитель начальника управления по курортному делу и туризму Сочи Юлия Малородная напомнила, что 13 пляжных территорий в 2019 году получили голубые флаги.

«Каждый руководитель пляжа отвечает перед соответствующими структурами за то, чтобы все на пляже было хорошо, чтобы ничего не стекало. И если что-то случается - это сразу же обязательно купируется. В этом году у нас получили голубые флаги 13 пляжных территорий. Международная сертификация, постоянные пробы, они постоянно приезжают, проводят проверки. Никому не хочется купаться в сточных водах», - отметилаЮлия Малородная.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru