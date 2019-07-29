«Законодательного регулирования – достаточно»: власти Новосибирской области и представители пивной отрасли обсудили пути решения проблем пивной розницы

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26 июля в Новосибирске на площадке завода «Балтика» прошел круглый стол «Пути развития и актуальные вопросы розничной продажи разливного пива в Новосибирской области» с участием представителей пивоваренной отрасти, контролирующих и исполнительных органов власти, экспертов отраслевых бизнес-объединений Сибирского федерального округа.

Встреча стала частью программы деловых мероприятий Новосибирской Недели Торговли 2019, которая проходила в регионе с 10 по 26 июля 2019 года. Организаторами круглого стола выступили Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области при участии новосибирской областной общественной организации продавцов и производителей пива и алкогольной продукции, общественной организации «ОПОРА РОССИИ» и ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group.

Повестка встречи включала наболевшие вопросы розничной продажи пива, в частности — инициативу депутатов регионального Заксобрания о введении дополнительных ограничений продажи пива в магазинах Новосибирска и области. Так, по информации Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, данный вопрос вызван жалобами населения на нарушения правил торговли и общественного порядка частью торговых заведений, расположенных в жилых домах региона.

По мнению большинства собравшихся, для поддержания правопорядка в жилых кварталах и пресечения нарушений правил торговли достаточно эффективных действий правоохранительных и контролирующих органов. Дополнительные же запреты и ограничения могут вызвать обратный эффект и способны принести существенный урон законопослушным предприятиям торговли, что, как следствие, обернется ростом «теневых» доходов в связи с перераспределением рынка в пользу нелегальной продажи алкогольной продукции, сокращением налоговой базы бюджета области.

Выступая на круглом столе, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров подчеркнул, что обсуждаемая тема касается большого числа потребителей и предпринимателей.

«Мы стараемся, чтобы любое решение, которое принимает власть, было построено на предварительном диалоге с теми, кого это решение касается. Мы готовы к диалогу с представителями отрасли, нам нужна обратная связь от бизнеса, но желательно, чтобы она была на уровне конкретных предложений», — добавил Андрей Гончаров.

В своем выступлении старший директор по работе с органами государственной власти региона Восточная Европа ООО «Пивоваренная компания «Балтика» Ирина Федорова привела ряд примеров из практики ограничений отрасли в различных регионах страны и обратила внимание на необходимость выработки единых понятий торговли.

«В регионах с самыми жесткими ограничениями растет количество преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. Любые меры по ужесточению регулирования той или иной отрасли в отрыве от мер по созданию благоприятной бизнес-среды, как правило, оказывают влияние исключительно на участников рынка, действующих в правовом поле. Ужесточение законодательства не меняет поведенческих привычек потребителя, который, лишаясь возможности приобретать алкоголь легально, идет на сознательный риск приобретения алкогольной продукции у нелегальных продавцов. Мы предлагаем, в первую очередь, совместно определить критерии цивилизованной и нецивилизованной торговли и только после этого обсуждать меры, которые могут оказать влияние на недобросовестных предпринимателей, и не создавать дополнительные сложности для тех, кто честно ведет свой бизнес», — отметила Ирина Федорова.

Участники круглого стола поддержали предложение и проявили заинтересованность в совместной с властями работе по выработке взвешенных решений проблемных вопросов пивной отрасли региона, что впоследствии может стать хорошей практикой для применения и в других регионах страны.

По итогам встречи будет разработана Резолюция с предложениями предпринимательского сообщества, она будет учтена при формировании решений обсуждаемых вопросов, а также направлена всем участникам круглого стола, в профильные министерства федеральных и региональных органов исполнительной власти, законодательные структуры и контролирующие органы.

Тамара Соболевская.

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