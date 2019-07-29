В России запретили анонимное пополнение онлайн-кошельков

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Запрет на анонимное пополнение онлайн-кошельков – это реализация концепции «Большого брата». Решение никак не связано с борьбой с финансированием терроризма. Такое мнение высказал член экспертного совета Комиссии Мосгордумы по безопасности Дмитрий Ефимов.

Ранее появилась информация, что в России запретят анонимное пополнение онлайн-кошельков. Клиенты «Яндекс.Денег», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay должны будут пройти идентификацию личности, чтобы перевести деньги на анонимный кошелек. Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе одобрили сенаторы.

Официальная причина изменений в законодательстве - борьба с финансирование террористов. Неофициальная – контроль над гражданами, заявил Дмитрий Ефимов.

«Вся эта история не связана с борьбой с терроризмом. Она связана с повышением контроля за гражданами страны в рамках общей концепции «Большого брата». Терроризм не финансируется мелкими поступлениями. Есть другие способы. Финансирование идет не по линии банков, оно идет за счет наркоторговли, работорговли и продажи человеческих органов. Раньше, когда в Сирии еще была война, финансирование терроризма еще шло за счет продажи исторических ценностей. Сейчас этот доход сошел на нет, все уже вывезли в США», - рассказал эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru