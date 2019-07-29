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AliExpress приходит на оптовый рынок России. Что будет с ценами?

Цены товаров с AliExpress для россиян станут ниже, а скорость доставки вырастет. Таковы перспективы сотрудничества китайского маркетплейса с крупными оптовыми сетями в России, рассказал председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. 

Ранее появилась информация, что представители AliExpress ведут переговоры о начале оптовых поставок популярных товаров в Россию. Для этого создается отдельный сайт и приложение, где будут принимать заказы от юридических лиц.

Это очень выгодный проект для малого и среднего бизнеса, отметил Андрей Карпов.

«Это предложение будет востребовано у малого и среднего бизнеса. Фактически они получат доступ к первой цене. Они будут работать без излишнего количества посредников и дистрибьютеров. Таким образом, можно даже будет говорить о снижении цены на ту продукцию, которую представит AliExpress», - считает Андрей Карпов.

Кроме снижения цены для потребителя, увеличиться и скорость доставки.

«Наверняка AliExpress будет создавать в России логистические хабы, в которых будет храниться основная продукция. Соответственно, это будет достаточно большая скорость доставки до покупателя и крайне привлекательные цены. Это значит, что такая продукция будет востребована», - рассказал эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru

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Категория: Новости / Общество

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