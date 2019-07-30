В горах Кавказского хребта ветераны транспортной полиции Сочи возложили цветы к памятнику погибшим героям в битве за Кавказ

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Восхождение ветеранов на Большой Кавказский хребет на высоту почти 2 тысячи метров над уровнем моря к обелиску героев, павших в битве за Кавказ, уже стало ежегодной традицией. Это уже пятое восхождение сочинских ветеранов на столь значительную высоту, чтобы почтить память и возложить венок погибшим советским красноармейцам в битве за Кавказ.

По словам председателя Совета ветеранов подполковника милиции в отставке Петра Григорьевича Соломоненко, в 1943 году, высоко в горах Карачаево-Черкесии был сбит советский истребитель И-16, на котором советский солдат вступил в неравный бой с немецко-фашистскими захватчиками за кавказскую землю. На этом месте летчику, павшему смертью храбрых, а также тем, кто погиб в битве за Кавказ благодарные местные жители воздвигли памятник.

Несколько лет назад на обелиске в знак памяти и уважения ветеранами была установлена памятная доска от имени личного состава и ветеранов Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

В этом году ветераны поднялись еще выше в горы, где непосредственно шли жестокие бои советских солдат с врагами. На том месте был установлен памятник пограничникам, принявшим бой первыми с фашистскими захватчиками.

По словам ветеранов, недалеко от самого памятника сохранились окопы и разрушенные блиндажи, напоминающие о тех кровопролитных боях и защитниках Кавказа, которым не суждено было вернуться из боя.

Ветераны транспортной полиции Сочи возложили к памятнику венок и почтили память павших героев минутой молчания.

Источник: Пресс – служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте