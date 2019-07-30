Новороссийские полицейские и общественники провели встречу с молодежью в рамках ОПМ «Подросток игла»

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Правоохранители рассказали несовершеннолетним какие последствия влечет за собой незаконный оборот наркотиков.

Начальник и инспектора ОПДН Управления МВД России по городу Новороссийску совместно с членами общественного совета и врачом- наркологом городского наркодиспансера в рамках проводимой профилактической операции «Подросток - Игла» провели лекцию - беседу в СОШ № 34 о вреде употребления наркотических и психотропных веществ несовершеннолетними.

Полицейские рассказали о порядке наступления уголовной и административной ответственности в отношении лица, не достигшего 18-летнего возраста. А врач -нарколог уделила особое внимание пагубному влиянию наркотиков на молодой организм и последствиям употребления наркотических средств и психотропных веществ.

Дети активно принимали участие в беседе и задавали интересующие вопросы.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску