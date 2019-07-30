Отметь Международный день пива на «Балтике» в Новосибирске

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В первую пятницу августа по традиции завод «Балтики» в Новосибирске отпразднует Международный день пива. Специалисты компании познакомят посетителей с этапами производственного цикла, проведут дегустацию и развенчают популярные мифы о пиве.

Пиво – один из самых древних и наиболее популярных напитков в мире, поэтому неудивительно, что в честь него устраиваются различные фестивали, ярмарки и праздники. Впервые День пива прошел в одном из американских баров в 2007 году — с тех пор этот праздник отмечается почти во всех уголках планеты.

2 августа «Балтика» в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Воронеже, Самаре, Туле, Ярославле, Хабаровске и Ростове-на-Дону приглашает всех совершеннолетних любителей напитка отпраздновать Международный день пива (18+).

Во время экскурсии гости увидят современное высокотехнологичное производство, позволяющее производить продукцию высочайшего качества, узнают о культуре, традициях, эволюции производства пива, а также развенчают популярные мифы о напитке. Посетители смогут убедиться в том, что пиво варят исключительно из натуральных ингредиентов, это продукт натурального брожения и в него никогда не добавляют спирт, а вкус пива, производимого по лицензии на «Балтике», соответствует эталонному.

Удостовериться в высоком качестве продукта посетители смогут на дегустации сортов, которые из года в год получают международные награды профессиональных и потребительских конкурсов.

Начало экскурсий на филиале «Балтика-Новосибирск» (2я Станционная, 34) в 12.00. В 11.30 – бесплатный автобус от М. Площадь Маркса (Блюхера, 1).

Узнать более подробную информацию о мероприятии, а также записаться на участие можно по телефону (383) 230-14-11, 8-961-875-71-55. Предварительная запись обязательна!

Тамара Соболевская.

Источник: Предложи новость