Эксперт рассказал о главной опасности развлекательных тестов в Facebook и VK

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Развлекательные тесты вроде «Кто вы из Игры престолов?» в социальных сетях могут собирать персональную информацию. Происходит это с вашего же согласия, поскольку при запуске теста вы принимаете пользовательское соглашение. Куда именно могу пойти ваши данные, и как их будет использовать – зависит от разработчика этого теста. Наиболее безопасный вариант – это, если ваши данные используют для тренировки нейросетей. В таком случае они будут обезличены и не принесут никаких неприятных последствий лично вам. Об этом рассказал генеральный директор агентства бизнес-разведки «Р-Техно» Роман Ромачев.

«Подобные тесты нацелены на обучение нейросетей. Поэтому безопасность ваших данных очень сомнительная. На рынке бизнес-услуг востребованы нейросети и их обучение задача сложная и дорогая. Для создателей тестов первая задача - обучить нейросеть. Вторая - собрать характеризующую вас оценку», - рассказал эксперт.

Самый яркий пример использования человека для обучения нейросетей – это система CAPTCHA. Он работает, когда вас просят выбрать, например «велосипед» среди нескольких картинок. Когда вы даете правильный ответ, нейросеть запоминает, как выглядит велосипед. Ответы в социальных сетях тоже можно загрузить в нейросеть, чтобы она отличала один предмет от другого.

Другой вариант использования ваших результатов в тестах – это сбор данных рекламодателями, чтобы подстроить рекламные предложения персонально под вас.

Также тесты в Facebook и «ВКонтакте» могут использовать социологи и психологи. Зачем именно – знают только они сами. Об этом рассказал заместитель заведующего кафедрой социологии международных отношений социологического факультета МГУ, доктор социологических наук, профессор Владимир Кочетков.

«В психологических тестах вопросы не всегда связаны с той информацией, которую из них извлекают потом. Казалось бы, вас спрашивают об одном, а вывод делают о другом. Это делается на основе обработки большого количества статистических данных. Например, люди, которые отвечают, что их любимы цвет - это красный, они больше расположены к язве желудка. Те же, кто предпочитает, допустим, коричневый - они более склонны к маниакально-депрессивному психозу. Определить, что именно даст ваш ответ составителю теста – невозможно», - пояснил профессор.

Если вы не хотите, чтобы ваши данные использовались без вашего ведома, то специалисты рекомендую читать пользовательское соглашение. Вы его подписываете в тот момент, когда соглашаетесь пройти тест. Если там есть пункт об использовании ваших данных, то лучше отказаться. Если все-таки хотите пройти тест, то лучше всего делать это без регистрации на сайте и уж точно не публиковать результаты на своей странице Facebook или «ВКонтакте».

Источник: https://radiosputnik.ria.ru