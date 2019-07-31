Эксперт назвал самый простой способ определить фальшивую купюру

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Самый простой способ определить фальшивую рублевую купюру – это провести пальцем по номиналу. Если поверхность банкноты гладкая, то все нормально, если выпуклая или шероховатая, перед вами - подделка.Рассказал эксперт Союза бонистов, член центра изучения памятников бумажноденежного обращения Роман Леонов.

Ранее в ЦБ рассказали, что бесплатно помогут кассирам научиться отличать поддельные купюры от настоящих. Для этого в Центробанке разработали специальный курс для повышения финансовой грамотности. Занятия будут проходить дистанционно по двум курсам «Подлинность банкнот и монет Банка России» и «Платежеспособность банкнот и монет Банка России».

Обычный человек так же может определить подделку, считает Роман Леонов.

«Фальшивую купюру определить достаточно просто. По крайней мере, купюры номиналом 50, 100, 500, 1000 и 5000. Очень легко определить по лазерной пробивке номинала на купонном поле. Лазерная пробивка не оставляет следов и выпуклостей. Если вы пальцем проведете, то вы не должны ничего почувствовать. Если есть шероховатость, значит купюра поддельная. На новых купюрах пробивки нет, видно их лишили удешевить. Но поддельных новых купюр не так много», - рассказал эксперт.

Самая подделываемая купюра в России – это 5000 рублей. Дальше идут тысячная и пятисотрублевая банкнота. Подделки новых купюр номиналом 200 и 2000 пока явление очень редкое. Если их и подделывают, то самым простым образом – печатью на цветном принтере. Отличить такую подделку можно даже визуально.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru