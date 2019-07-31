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Зачем делить потребительскую корзину россиян на «мужскую» и «женскую», объяснил специалист

В Минтруде рассмотрят проект рекомендации Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи по формированию потребительской корзины, включая разный ее состав для мужчин, женщин и детей, сообщает РИА Новости. Новый список групп будет выглядеть так: мужчины 16–65 лет, женщины 16–60 лет, пенсионеры, дети 1–3 лет, 4–6 лет и 7–15 лет. Дополнительно специалисты исследовательского центра предложили наборы продуктов для беременных женщин, кормящих матерей и младенцев до года.

Руководитель научного направления Оптимальное питание «ФИЦ питания и биотехнологии» Александр Батурин, зачем нужны изменения.

«Каждый человек сможет посмотреть на свой набор и представить, что и в каких количествах надо есть. Раньше был медицинский документ, который определял потребность человека в пищевых веществах и энергии. Там были прописаны белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества. Для простого человека это было непонятно, а тут будут разумные и рациональные пропорции всех пищевых продуктов», - рассказал Александр Батурин.

В новых рекомендациях для мужчин норма - 2700 калорий в день, а для женщин - 2200 калорий. Это больше, чем нужно для людей, чья работа не связана с физическим трудом. По мнению Александра Батурина, сильному полу нужно потреблять  не больше, чем 2400 калорий, а женщинам не более 2000 калорий в день.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / Общество

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