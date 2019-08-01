Адвокат объяснила, почему россияне теряют интерес к завещаниям

/Общество/

Обнищание россиян – это главная причина сокращения количества составляемых завещаний. Если людям нечего оставлять, то они и не будут оформлять такой юридический документ. Об этом рассказала адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы Ольга Волкова.

Ранее были опубликовали данные Федеральной нотариальной палаты, согласно которым в 2018 году было оформлено 533 тысячи завещаний. Это меньше, чем в 2014 году, когда было 609 тысяч. В 2019 году цифра будет еще меньше. За шесть месяцев оформили только 251 тысячу завещаний.

Ищите причину в экономике адвокат Ольга Волкова.

«Это связано с обнищание российского населения. Чтобы что-то завещать, нужно, чтобы это что-то было. Если ничего нет, то и завещать нечего. Что может завещать основная часть населения? Ну, квартиры. Как правило, родители не оформляют такие завещания, поскольку не хотят быть яблоком раздора для своих детей. Они оставляют все, как есть, и пусть разбирается закон», - пояснила адвокат.

По ее словам, оформление завещаний могло бы уберечь россиян от бытовых склок, особенно это касается супружеских пар.

«Сейчас если умирает один из супругов, то имущество, которое осталось после его смерти, должно быть передано наследникам. А если в этой квартире проживает переживший супруг, то он должен свою квартиру поделить и куда-то переехать, чтобы отдать детям долю наследства. Это нехорошая вещь, которую сейчас можно избежать с помощью совместного завещания. Они смогут предусмотреть, что все имущество супругов будет распределяться по наследникам только после смерти обоих», - рассказала адвокат.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/