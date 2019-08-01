Байкал-Сервис открыл новый терминал

/Общество/

Первого августа транспортная компания «Байкал-Сервис» открыла второй терминал в столице Удмуртии.

Новая площадка расположилась в северной части Ижевска на территории промзоны. Ее появление стало закономерным следствием роста числа клиентов и объемов отправок.

— На протяжении последних лет бизнес многих наших клиентов успешно развивается, а грузооборот растет, — говорит директор ижевского филиала грузоперевозчика Марина Ратанова. — На севере города находится немало производственных предприятий и торговых организаций, и теперь им будет еще удобнее пользоваться нашими услугами. Кроме того, новая площадка, которая имеет прямой выход к федеральной трассе в направлении Перми и Екатеринбурга, позволит усовершенствовать нашу логистику за счет оптимизации внутригородских перемещений.

Терминал «Северный» ижевского филиала общей площадью 650 квадратных метров принимает грузы по будням с 9.00 до 18.00 по адресу: улица Салютовская, 15, литер Л. Также клиенты могут воспользоваться услугой ответственного хранения.

Отметим, что филиал «Байкал-Сервиса» работает в Ижевске с 2004 года. В зону действия подразделения входит пять городов адресной доставки: Воткинск, Глазов, Нефтекамск, Сарапул и Чайковский.

Исаев Артем Викторович.

Источник: Предложи новость