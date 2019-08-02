День физкультурника в Геленджике отметят с размахом!

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Организаторы подготовили для гостей и жителей курорта насыщенную спортивную программу с многочисленными соревнованиями, турнирами, показательными выступлениями и в море, и на суше.

С 5-11 августа на стадионе «Спартак» пройдет Фестиваль «Готов к труду и обороне». Любой желающий разных возрастов сможет сдать нормы ГТО и получить заветный золотой значок.

8 августа в большом зале Двора культуры, искусства и досуга состоится спортивный праздник «Мы выбираем спорт», во время которого будут чествовать лучших геленджикских спортсменов и их тренеров.

Турнир по дворовому футболу пройдет 9 августа на спортивной площадке мкр. Парус.

В этом году в нашем городе главный спортивный праздник страны отметят 10 августа. С самого утра Геленджик охватит спортивная феерия.

В 9.00 на Центральной площади курорта пройдет Зарядка с чемпионом.

После продуктивной разминки всем желающим будет предложено стать участникам оздоровительного забега «Я в спорте».

Старт в 9.30 часов (Центральная площадь), регистрация участников с 8.00 часов.

Одним из главных и масштабных мероприятий станет традиционный заплыв через бухту «Морская миля», старт которого состоится с пляжа «Кемпински» в 10.00.

В парке перед пляжем «Кемпински» с 9 утра будут работать площадки Йога-интенсив «В здоровом теле - здоровый дух»

В 10.00 на пляже в районе ул. Грибоедова пройдет турнир по пляжному волейболу среди мужских и юношеских команд.

В 15.00 в акватории геленджикской бухты состоится парусная регата, посвященная Дню физкультурника.

В 18.00 пройдет фестиваль «Fresh Fest» на площади им. Погодина.

Также с 9-11 августа желающие смогут принять участие в спортивных праздниках «За здоровьем – в парки и на спортплощадки!» (спортивные площадки: ул. Сурикова, ул. Михайловская, ул. М. Жукова, ул. Жуковского, 2а).

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик