В Роскачестве порекомендовали заклеивать камеру ноутбука и смартфона

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Эксперты Роскачества порекомендовали россиянам заклеивать камеру и микрофон ноутбука, чтобы не стать жертвой киберпреступников и увеличить свои шансы на приватность и спокойствие. Отмечается, что на компьютере также должен быть установлен антивирус и обновленное ПО.

«Не стоит думать, что люди, которые заклеивают камеру на ноутбуке или телефоне, параноики – скорее всего, они руководствуются знанием о том, как работают вирусы. Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет "полезную нагрузку", заложенную в нее создателем – она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве", – отметил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

Роскачество рекомендует заклеивать камеру куском непрозрачного скотча или изоленты. Сейчас спросом пользуются специальные "шторки", которые крепятся на камеру ноутбука и удобно регулируются. Также эксперты призывают пользователей соблюдать "цифровую гигиену", то есть не скачивать приложения из недостоверных источников или ограничивать программам доступ к камере, диктофону, фотогалерее, геолокации и прочему.

Если вы не глава крупной оборонной компании, то волноваться не стоит, считает интернет-эксперт Илья Переседов.

«Если вы Вася-менеджер, то вас таких десятки миллионов. И если слушать все, что вы говорите, в надежде узнать, куда вы спрятали заначку, или покупаете ли вы у дилера марихуану, то объемы собранных данных и их обработка, будут стоить дороже, чем возможная прибыль, которую с вас можно получить», - уверен эксперт.

Он напомнил, что большинство утечек происходит по вине самих же людей, а не хакеров.

«Если говорить про шантаж голыми фотографиями, то в зоне риска оказываются не все владельцы гаджетов, а юные девочки, которые начинают встречаться с молодыми людьми. Чтобы привлечь внимание, они позволяют снимать себя на телефоны. После расставания, мальчики начинают слать это видео в специальные группы в социальных сетях. На это попадаются и дамы из провинции, и голливудские звезды. Последние могут позволить себе любую информационную безопасность, но человеческий фактор их подводит», - сказал Илья Переседов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/