На Кубани ждут сильный дождь

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Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 4 августа 2019 года:

по Краснодарскому краю: Утром местами, днем в большинстве районов кратковременный дождь, гроза.

В дневные часы в отдельных пунктах сильный дождь, с градом. Ветер восточный, юго-восточный с переходом на южный, юго-западный 5-10 м/с, утром и днем местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°, местами по восточной половине 10…15°; днем 22…27°, местами до 29°.

На Черноморском побережье: утром и днём кратковременный дождь, гроза, в дневные часы в отдельных пунктах сильный дождь. Ветер юго-восточный с переходом днем на южный, юго-западный 12-14 м/с, местами порывы 12-17 м/с, при грозе порывы 23-28 м/с. Температура воздуха ночью 17…22°; днем 22…27°, в Туапсинском районе местами до 30°.

По Краснодару: Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный с переходом на южный, юго-западный 5-10 м/с, днем временами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 16…18°, днем 25…27°.

На последующие двое суток 05 – 06 августа 2019 года:

по Краснодарскому краю: Местами кратковременный дождь, гроза, 05.08 в отдельных пунктах сильный; днем 06.08 без осадков. Ветер юго-западный западный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12…17°, на Азовском побережье 15…20°; днем 22…27°, местами до 30°.

На Черноморском побережье: местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь. Ветер западных направлений 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в начале периода по югу порывы до 19 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°, местами до 22°; днем 20…25°.

Температура воды у берегов Черного моря +25…+26°, Азовского моря +24…+27°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"