Более полусотни человек отпраздновали Международный день пива на «Балтике» в Новосибирске

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Международный день пива отметили на пивоварне компании «Балтика» в Новосибирске. 2 августа здесь устроили для совершеннолетних посетителей пивной праздник с экскурсией и дегустацией.

Посетители по традиции вместе с «Балтикой» отметили праздник пива — гости 7 заводов по всей стране увидели процесс производства и продегустировали различные сорта компании. В производственных цехах, на каждом этапе создания пива, участников экскурсии ждали мифы и факты о пивоварении, которые они должны были разрушить или подтвердить. Одним из таких разрушенных мифов стало суждение о роли фитоэстрогенов – растительных гормонов, содержащихся в хмеле. Многие считают, что фитоэстрогены, как и созвучные им эстрогены, женские гормоны, могут повлиять на организм человека, «превратив» мужчину в женщину, но это не так. Чтобы почувствовать влияние фитоэстрогена на организм, нужно выпить единовременно примерно 20 тонн пива.

Экскурсоводы также рассказали, что пиво — продукт натурального брожения, в него не добавляют спирт; изготавливают пенный напиток исключительно из натуральных ингредиентов, а срок хранения пива достигает девяти и более месяцев и другие интересные факты о пиве.

Сегодня пиво, которое производит «Балтика», выбирают потребители с абсолютно разными вкусовыми предпочтениями. Всё благодаря разнообразию пивных стилей, каждый из которых имеет свою историю, культуру потребления и географические корни.

Впервые День пива прошел в одном из американских баров в 2007 году — с тех пор этот праздник отмечается почти во всех уголках планеты. Согласно традиции праздника, его участники угощают друг друга пивом, а также, в связи с «международностью» дня, пробуют пиво, сваренное по рецептам чужих культур. Этому принципу последовали и гости «Балтики», которые смогли попробовать как балтийские сорта, так и те, которые компания производит по лицензии.

Константин, участник экскурсии: «Я в восторге от того, что увидел! Нам полностью продемонстрировали процесс производства пива, подробно рассказали об ингредиентах, высокотехнологичном оборудовании, а также о контроле качества. Путешествие по заводу и дегустация — отличный формат для экскурсии по пивоварне. Рекомендую всем!»

Те, кто хочет попасть на экскурсию на новосибирский завод «Балтики» в другой день, могут записаться по телефону (383) 230-14-11 или 8-961-875-71-55. Посещение возможно только для лиц старше 18 лет. Подтверждение совершеннолетия документом, удостоверяющим личность, обязательно.

Посмотреть фотографии участников акции и других посетителей можно по официальному хэштегу #visitbaltika.

Тамара Соболевская.

Источник: Предложи новость