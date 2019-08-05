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Свой первый день рождения отметила Краснодарская краевая общественная организация родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. Праздник радости и детства прошел на Центральной площади курорта.

Дружить, общаться и учиться как все обычные дети – такую возможность дает общественная организация. «Радость Жизни» - это одна большая семья, которая с большим удовольствием участвует в жизни Геленджика, посещает разные мероприятия, и участвует в многочисленных акциях. В этом году впервые принимала участие в месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы и среди общественных организаций города заняла 2 место.

Аниматоры, мастер-классы, ярмарка, призы, сладости, песни и танцы - всё это создавало неповторимую атмосферу добра и веселья, которую не смогла омрачить даже погода. Во время торжественной части ребятам, которые активно участвуют в конкурсах и соревнованиях, а также коллективам, оказывающим помощь организации были вручены благодарственные письма. «Радость Жизни» в Геленджике с оптимизмом смотрит в будущее и ждёт встреч с новыми друзьями.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик