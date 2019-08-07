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Подростки-стримеры в России могут обеспечить годовым доходом всю свою семью за несколько часов работы в прямом эфире. Такое мнение высказал руководитель пресс-службы Европейской медиа-группы Антон Коробков-Землянский.

тримеры – это ведущие онлайн трансляции. Они могут показывать компьютерные игры, фестивали, музыкальные номера или даже технику нанесения макияжа в прямом эфире.

Для подростков ведение прямого эфира – это обычная работа. Главное их отличие от офисных служащих – в способе получения прибыли. Вместо традиционной зарплаты, стримеры получают «донаты», то есть, пожертвования своих зрителей. Размер заработка тут напрямую зависит от актерских умений ведущего трансляции.

Секреты успеха стримеров,Антон Коробков-Землянский.

«Здесь можно поймать популярность и стать богатым. Для этого нужны определенные актерские навыки. Стример должен действовать по всем законам драматургии. Он должен держать интригу, должен держать зрителей в напряжении, должен сыпать шутками или фактами. Все это нужно, чтобы заинтересовывать людей. Война идет за наше время. Если стримеру удается удерживать внимание несколько часов, то люди за это платят, как за хорошее развлечение. Это - замена телевизора или театра, или кино», - рассказал Антон Коробков-Землянский.

Самый популярный стример в мире – Тайлер Бевинс. Под псевдонимом Ninja он вел свои эфиры на Twitch. На его страницу были подписаны 15 миллионов человек. В самые прибыльные месяцы он получал до 600 тысяч долларов. Недавно он объявил об уходе с Twitch на новую платформу Mixer. За этот переход ему заплатила компания Microsoft. Сумма сделки не уточняется, однако речь явно идет о миллионах долларах.

Российские стримеры получают значительно меньшие суммы, однако популярность этого вида интерактивного развлечения растет.Антон Коробков-Землянский поделился своим прогнозом о перспективах этого рынка.

«Будет некий предел насыщения. То количество людей, которое готово платить за стримы, конечно, периодически пополняется. Кто-то вырастает из младенчества и приходит в интернет, чтобы что-то посмотреть. Но кто-то вырастает из этого возраста и хочет платить уже за другие развлечения. Есть приток новой аудитории и отток старой, но она конечна. Это не такой большой рынок, как рынок кино или музыки», - считает Антон Коробков-Землянский.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/