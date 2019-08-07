Светлана Бессараб: на Кубани работают меры соцподдержки малообеспеченных семей с детьми

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Росстат опубликовал бюллетень «Социально-экономические индикаторы бедности», в котором ведомство подвело итоги статистического мониторинга доходов населения. Согласно приведенным данным, в России 26% детей живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума. При этом, самый высокий уровень бедности приходится на детей из многодетных семей. Согласно Росстату в стране таких семей больше половины - 52,2%.

«Данные, которые опубликовал Росстат, приведены по итогам 2017 года. Сегодня ситуация в регионах объективно изменилась. В Краснодарском крае существует множество форм поддержки малоимущих и многодетных семей. Так, при рождении ребенка, нуждающиеся семьи со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, получают ежемесячные выплаты в размере более 16 тысяч рублей. Кроме этого, в регионе нуждающимся семьям при рождении третьего или последующих детей установлена дополнительная мера поддержки в виде ежемесячной выплаты в размере 10412 руб. Работает региональный материнский капитал, с учетом инфляции его размер в 2019 году составил уже 124 607 рублей. В основном, семьи направляют его на улучшение жилищных условий. Сегодня политика государства направлена, в первую очередь на борьбу с бедностью населения. Работать предстоит много, но постепенно ситуация улучшается. Думаю, что данные двухгодичной давности несколько устарели», - прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.