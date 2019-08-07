/Общество/

В избирательной комиссии Краснодарского края состоялась пресс-конференция по итогам выдвижения и регистрации кандидатов на выборах,

назначенных на единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Выборы текущего года наиболее масштабны за последние несколько лет в контексте формирования органов местного самоуправления Кубани.

В Краснодарском крае в единый день голосования состоятся 540 избирательных кампаний,

в организации которых задействовано 1 786 участковых избирательных комиссий.

На территории Краснодарского края завершился процесс регистрации кандидатов:

- 615 кандидатов претендуют на должности 149 глав поселений;

- 106 кандидатов претендуют на 30 депутатских мандатов на дополнительных выборах в представительные органы городских округов и муниципальных районов;

- 11 587 кандидатов претендуют на 6 141 депутатский мандат в советы городских и сельских поселений.

В единый день голосования в выборах примут участие представили 13 региональных отделений политических партий.

На дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Краснодарского края по Дальнему одномандатному избирательному округу № 15 зарегистрированы все 6 кандидатов, представивших документы в окружную избирательную комиссию. На этой территории, в которую входит Белоглинский, Новопокровский и Павловский районы, применяется технология «Мобильный избиратель», позволяющая проголосовать в границах округа по месту нахождения на любом удобном избирателю участке.

В ходе мероприятия по инициативе субъектов общественного контроля подписано Соглашение о создании Мониторинговой группы общественного контроля на выборах в Краснодарском крае. В состав Мониторинговой группы вошли представители Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае, Совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека, Общественной палаты Краснодарского края, Общественного экспертного совета при избирательной комиссии Краснодарского края. Основная цель работы Мониторинговой группы - обеспечить действенный общественный контроль и объективный анализ ситуации в ходе выборов.

Источник: Избирательная комиссия Краснодарского края