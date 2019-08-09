В рамках акции «Курорт -2019» сотрудники полиции проводят операцию «Должник»

/Общество/

Исходя из статистики, практически каждый четвертый штраф остается не оплаченным. Административная ответственность за неуплату административного штрафа в установленный законом срок закреплена ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, которая предусматривает возможность назначения административного наказания в виде наложения административного штрафа в двукратном размере, административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Кроме того, постановление о назначении административного штрафа с отметкой о его неуплате направляется судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Обращаем Ваше внимание на то, что исполнив наказание за неуплату административного штрафа, то есть за правонарушение, предусмотренное ст. 20.25 ч.1 КоАП РФ, правонарушитель не освобождается от уплаты своего «долга» — первоначального штрафа.

Сотрудниками отдела по исполнению административного законодательства Управления МВД России по городу Новороссийску на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на повышение взыскиваемости административных штрафов по постановлениям, вынесенным должностными лицами полиции, а также исполнению постановлений о наложении административных штрафов, привлечению граждан, не уплативших штрафы в установленный срок, к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Не дожидаясь визита правоохранителей, вы можете прийти в отдел полиции по месту проживания или Управление МВД России по городу Новороссийску и у сотрудника отдела по исполнению административного законодательства узнать об имеющейся задолженности, получить квитанцию и оплатить штраф.

Телефоны подразделений по исполнению административного законодательства:

УМВД России по городу Новороссийску: 267-330

Отдела полиции Приморского района: 267-297

Отдела полиции Центрального района:61-30-86

Отдела полиции Южного района: 64-81-51

Отдела полиции Восточного района: 267-157

Новороссийские полицейские предупреждают: оплачивайте штрафы своевременно, не подвергайте себя дополнительному наказанию.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску