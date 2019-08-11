Южное межрегиональное управление Россельхознадзора, благодаря ФГИС «Меркурий»,  выявило оборот просроченной продукции

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Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора при мониторинге и анализе информации компонента «Меркурий» ФГИС «ВетИС» обнаружили, что ветеринарные врачи на территории Республики Крым в нарушение законодательства выпустили в оборот некачественную и опасную продукцию.

Так, ветеринарным врачом ГБУ РК «Республиканский ветеринарный лечебно-профилактический центр» (ГБУ РК «РВЛПЦ») был оформлен производственный электронный ветеринарный сопроводительный документ (эВСД), в котором указано, что на предприятие было направлено в качестве сырья «филе цыпленка-бройлера», срок годности которого истекал 24 июля этого года. Однако, согласно сведениям о готовой продукции, 24 июля она была помещена в вакуумную упаковку, и срок её годности был продлён.

Кроме того, ветеринарным врачом ГБУ РК «Сакский районный ветеринарный лечебно-профилактический центр» в производственном эВСД в качестве сырья для производства сарделек и сосисок указан «свиной шейно-лопаточный отруб охлажденный», срок годности которого истекал 28 июля 2019 года. Выработка продукции из вышеуказанной свинины началась только 31 июля.

Также ветеринарный врач ГБУ РК «РВЛПЦ» выпустил в оборот продукцию «говядину бескостную замороженную» с датой выработки 15 апреля этого года, в то время как срок годности «говядины бескостной охлажденной», которая послужила сырьём для вышеуказанной продукции, истекал в этот же день. Ветеринар создала на продукцию производственный эВСД, продлив, таким образом, её срок годности до 15 сентября 2019 года.

Таким образом, ветеринарными врачами были проигнорированы требования ч.2 ст.3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что часть вышеуказанной продукции поставлялась в детские сады по Республике Крым.

Информация об этих нарушениях была направлена в Государственный комитет ветеринарии Республики Крым для принятия мер реагирования в пределах компетенции.

Источник: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея