Геленджик готовится ко Дню города!

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Праздничные мероприятия, посвященные 188-летию со дня основания города, пройдут на курорте 24-25 августа.

В эти дни гостей и жителей курорта ждут десятки культурно-массовых мероприятий. В разных частях города будут работать развлекательные площадки, где каждый найдет себе занятие по душе. Концерты, ярмарки, интерактивные и игровые программы, спортивные соревнования, выставки и многое другое.

24 августа

Официальный старт празднованию Дня города будет дан в 10:00 на Центральной площади Геленджика.

В течение всего дня на стадионе «Спартак» желающие смогут стать участниками мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

24 и 25 августа в течение всего дня на Центральной набережной и набережной в районе жилого комплекса «Сады морей» будет проходить выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, посвященная Дню города-курорта Геленджик.

В 10:00 на детских и спортивных площадках, расположенных в различных микрорайонах города, стартуют игровые интерактивные программы для детей (сквер «Город сказок», мкр. «Северный», мкр. «Парус», мкр. «Голубая бухта», ул. Советская, 66, ул. Сурикова, ул. Жуковского, ул. Михайловская).

В 11:45 на Центральной площади курорта пройдет финал флешмоба «Любимый город».

12:00 - показательные выступления канатоходцев «Волшебство на канате» на Ярмарочной площади.

13:00 - концертная программа творческих коллективов «Улей» и «До-Ми-Ника». Центральная площадь.

В 16:00 во Дворце культуры, искусства и досуга пройдёт торжественное награждение граждан и коллективов, занесенных на Аллею трудовой славы Геленджика.

16:00 – на Центральной площади впервые в нашем городе пройдет семейный турнир «Камень, ножницы, бумага».

17:00 - на Ярмарочной площади пройдет концертная программа коллективов национальных диаспор и народных коллективов «Маяк мира и дружбы народов».

Концерт оркестра эстрадной музыки «Стиляги Юга» «Вечерний блюз» состоится в 18:00 на Площади им. Лермонтова.

18:00 - концертная программа творческого объединения «Парус» и ансамбля «Мелодия». Центральная площадь.

Любители кинематографа в 19:30 смогут посетить Всероссийский открытый фестиваль уличного кино, который будет проходить на площади им. Погодина.

19.00 - концертнаЯрмарочной площади «Казаки и Россия».

В 20:00 стартует акция «Ночь Кино». Будут показаны фильмы: «Балканский рубеж», «Домовой», «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». Дворец культуры, искусства и досуга, ул. Луначарского, 95, Дом культуры с. Адербиевка, ул. Октябрьская 49; Клуб с. Михайловский Перевал, ул. Школьная 2а; Дом культуры с. Береговое, ул. Мира 27; Дом культуры с. Марьина Роща, ул. Ленина 42а; Дома культуры с. Пшада» ул. Советская, 28-а; Дом культуры с. Архипо-Осиповка, ул. Ленина, 116; Клуб с. Текос, ул. Ленина, 33а.

20:00 - ретро дискотека на Ярмарочной площади.

В 20:30 на Центральной площади состоится праздничный гала-концерт «Под светом счастья маяка».

В 22.00 - праздничный салют

А сразу после ждём всех на концерт группы «Фабрика», специально приглашённой на День рождения нашего любимого Геленджика.

25 августа.

10:00 - Концертная программа детских коллективов города «Город, где ты счастлив!». Центральная площадь

10:00 - «Литературный Геленджик». Площадь им. Лермонтова.

12:00 - Концертная программа студии танца «Зима». Центральная площадь.

17:00 - Концерт оркестра эстрадной музыки «Вечерний блюз». Ярмарочная площадь.

В 18:00 на Центральной площади состоится «Геленджикский бал», где выступят солисты Дворца культуры и члены любительского объединения исторического - бального танца «Ренессанс».

19.30 Всероссийский открытый фестиваль уличного кино. Площадь им. Н.Ф. Погодина.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик