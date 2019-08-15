Зерно по осени считают? Как погодные катаклизмы повлияли на урожай

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Плохая погода влияет на сбор зерна в России. Возможные потери оцениваются до 1 млн. тонн, а недополученная выручка – до 11 млрд. рублей.

Ситуация может сказаться и на урожае пивоваренного ячменя. В 15 субъектах уже ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Мера действует в районах Республики Башкортостан и Пермского края. Из-за дождей и засухи режим ЧС вводит ряд регионов Поволжья и Сибири. Кроме того, вопрос введения ЧС рассматривают в Удмуртской Республике, Ульяновской области и Алтайском крае, сообщают СМИ.

Ясность будет в конце августа - начале сентября, когда будет уборка урожая в Сибири. Пока можно говорить только про европейскую часть России. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

«В Сибири и Поволжье дожди, это может повлиять по-разному, может повлиять, что валовка будет хорошая, но будет ниже качество, клейковину смывает. Сейчас сказать достаточно сложно, об урожае надо говорить, когда он убран. В ряде регионов ситуация действительно сложная, где дожди – комбайн в поле не зайдет, убирать невозможно. Пивоваренный ячмень может сильно пострадать – там, где была засуха, качество будет ниже. Но будет фуражное качество, это не проблема. Вопрос в тех регионах, где уборка традиционно идет позже, где идет налив зерна, чтобы он прошел успешно», – сказал Александр Корбут.

В целом качество урожая зерна, которое уже собрано, очень высокое, отметил вице-президент Российского зернового союза.

«По продовольственному зерну проблем не будет вообще. Если качество ухудшится, добавиться фуражное зерно, скотину надо кормить. Курочка дура, не понимает, что надо давать яйцо. Она требует зерна, тогда будет и яйцо. Экспортный потенциал зерна сохраняется. В регионах, которые являются ключевыми для экспорта, урожай хороший и качество в целом нормальное. Хотя партии будет составлять сложнее», – сказал Александр Корбут.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/