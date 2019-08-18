Яблочный спас или Преображение Господне 19 августа

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Не успел отойти Медовый Спас 14 августа, как уже идёт следующий, второй Спас — Яблочный, праздник, приходящийся на 19 августа.

Он приходится на Успенский пост, продолжительностью в 2 недели ( с 14 августа по 27 августа). И 19 августа Русской Православной Церковью отмечается Преображение Христова, который часто принимают на Яблочный Спас.

Католики празднуют его 5 августа, другие церкви по своему высчитают эту дату. О сути этого события, его истории, традициях празднования и пойдёт речь. Праздник является Двунадесятым, то есть входит в число 12-ти основных после Пасхи торжеств. Конечно, смысл этого праздника вовсе не в том, что пришла пора созревания яблок, всё гораздо глубже.

А почему же торжество называется Спас — Яблочный? Да, всё просто. В Армении в этот день освещали и продолжают так делать, ведь виноградные гроздья — истинно божественные ягоды ( кагор — вино из винограда — Христова кровь). Но в широтах Руси виноград не рос, а потому стали освещать яблоки. Считается у православных, что до 19 августа яблоки вкушать запрещено.

Вообще все Спасы — это народные праздники урожая, совпавшие или приуроченные к определённым событиям в Православии.

Если заглянуть в историю, то Яблочный Спас, как и два других, праздновался древними славянам издревле. Может потому и при Крещении Руси некоторые праздники наложили на существующие или скорее всего сами прихожане несли в этот день дары в храм, освещая их и воздавая благодарность Богу.

Итак, как видим, как мёд к Первому Спа­су, так и яб­ло­ки ко Вто­ро­му Спасу (Яблочный Спас) име­ют весьма далёкое богословское отношение. Здесь демонстрируется симбиоз народных душевных чаяний и великих обрядов веры.

А спустя 10 дней, по­сле Яблочного Спаса, то есть 29 августа на­сту­пит Тре­тий Спас. Иначе его называют «Оре­хо­вый», «Хлеб­ный», «Спас на хол­стах» или «Спас на по­лотне» так же весьма далёкий от Православной сути события. Что это за праздник мы поговорим позже.

Источник: https://ozagovorah.ru/svyatye-ikony-prazdniki/yablochnyj-spas-v-19.html