Яблочный спас или Преображение Господне 19 августа
Не успел отойти Медовый Спас 14 августа, как уже идёт следующий, второй Спас — Яблочный, праздник, приходящийся на 19 августа.
Он приходится на Успенский пост, продолжительностью в 2 недели ( с 14 августа по 27 августа). И 19 августа Русской Православной Церковью отмечается Преображение Христова, который часто принимают на Яблочный Спас.
Католики празднуют его 5 августа, другие церкви по своему высчитают эту дату. О сути этого события, его истории, традициях празднования и пойдёт речь. Праздник является Двунадесятым, то есть входит в число 12-ти основных после Пасхи торжеств. Конечно, смысл этого праздника вовсе не в том, что пришла пора созревания яблок, всё гораздо глубже.
А почему же торжество называется Спас — Яблочный? Да, всё просто. В Армении в этот день освещали и продолжают так делать, ведь виноградные гроздья — истинно божественные ягоды ( кагор — вино из винограда — Христова кровь). Но в широтах Руси виноград не рос, а потому стали освещать яблоки. Считается у православных, что до 19 августа яблоки вкушать запрещено.
Вообще все Спасы — это народные праздники урожая, совпавшие или приуроченные к определённым событиям в Православии.
Если заглянуть в историю, то Яблочный Спас, как и два других, праздновался древними славянам издревле. Может потому и при Крещении Руси некоторые праздники наложили на существующие или скорее всего сами прихожане несли в этот день дары в храм, освещая их и воздавая благодарность Богу.
Итак, как видим, как мёд к Первому Спасу, так и яблоки ко Второму Спасу (Яблочный Спас) имеют весьма далёкое богословское отношение. Здесь демонстрируется симбиоз народных душевных чаяний и великих обрядов веры.
А спустя 10 дней, после Яблочного Спаса, то есть 29 августа наступит Третий Спас. Иначе его называют «Ореховый», «Хлебный», «Спас на холстах» или «Спас на полотне» так же весьма далёкий от Православной сути события. Что это за праздник мы поговорим позже.
Источник: https://ozagovorah.ru/svyatye-ikony-prazdniki/yablochnyj-spas-v-19.html