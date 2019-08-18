Совсем скоро на «Старушке» появится старушка!

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В Геленджике приступили к благоустройству нового сквера около старой автостанции.

Новая общественная территория появится на пересечении улиц Ленина и Садовая Работы выполняют за счет средств курортного сбора, которые поступили в бюджет города с начала эксперимента по развитию курортной инфраструктуры. Все конкурсные процедуры проведены, с 12 августа началась реконструкция сквера.

Порядка 600 квадратных метров новой территории для прогулок будут доступны для жителей и гостей курорта уже в середине сентября. В новом сквере будет выложено 200 квадратных метров тротуарной плитки, установлены скамейки и уличное освещение. Также в рамках благоустройства восстановят все газоны и сделают клумбу. Что касается озеленения, то здесь высадят можжевельники и самшиты.

Изюминкой нового сквера станет малая архитектурная форма. Так как в народе это место называют «старушкой», было решено в центре сквера установить скульптуру старушки-курортницы.

На что будут потрачены средства курортного сбора жители и гости курорта решили в прошлом году, приняв участие в on-line голосовании по выбору объектов курортной инфраструктуры.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик