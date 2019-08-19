Лекарства через интернет: как избежать уголовного преследования

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В Мосгордуме теперь будут следить за приобретением через интернет незаконных в России лекарств. Как рассказал член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья МГД Леонид Зюганов, для этого создана специальная комиссия. В неё вошли депутаты, представители управления по контролю за оборотом наркотиков и члены департамента здравоохранения Москвы. По словам Зюганова, необходимо изменить подход к регистрации препаратов, чтобы уголовных дел за незаконное приобретение лекарств стало меньше.

Напомним, ранее появилась информация, что таможенники в Москве задержали женщину, заказавшую сыну лекарство от эпилепсии. Врач выписал ребёнку препарат фризиум, оборот которого в России ограничен. Женщина заказала лекарство в интернете, так как не смогла найти российских аналогов. После задержания правоохранители обыскали квартиру женщины, изъяли системный блок компьютера и завели уголовное дело.

В интервью радио Sputnik медицинский адвокат Дмитрий Айвазян рассказал, что при соблюдении некоторых правил, закон остаётся на стороне покупателя лекарства.

«Здесь во главу угла надо ставить потребность. Если этот препарат назначил лечащий врач, есть амбулаторная карта, надлежащие документы и соответствующий договор, я не думаю, что будет какая-то ответственность при приёме, покупке и хранении этого препарата. Даже если он официально не разрешён. Самое главное - иметь сертифицированного дипломированного врача, который является официально действующим доктором. Врач на то и врач, потому что он может назначать что угодно», - уверен юрист.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/