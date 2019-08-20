Галина Золина стала ближе к небу

Экс-вице-губернатор, экс-ректор Тимирязевской академии снова при деле.

Будучи ректором РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, г-жа Золина была, что называется, близка к земле. А вот теперь вектор ее движения по службе резко изменился в прямо противоположную сторону – к небу.

Да, уважаемый читатель, именно так от земли – прямо к звездам!

По имеющейся в редакции «НГК» информации, бывшая чиновница трудоустроена в один из аэропортов, принадлежащих компании «Базэл Аэро». Правда вот, в какой должности и в каком именно из четырех аэропортов Галина Дмитриевна значится, нам выяснить пока не удалось, но не стюардессой – это точно, и не руководителем центра управления полетами.

Достоверно известно, что экс-чиновница занята совсем другим делом, никак не связанным с полетами авиалайнеров. В Усть-Лабинском районе, а точнее, в хуторе Аргатове, Галина Дмитриевна занимается реализацией проекта по организации агротуризма. Не ровен час, получим мы еще одну в крае Атамань, а точнее Аргатамань.

Кстати, Усть-Лабинский район для Галины Золиной не чужой. В конце 70-х годов прошлого века она училась Усть-Лабинском педучилище, а теперь судьба (только ли?) забросила снова в знакомые со студенческих лет места.

Есть версия, что агротуризм – это промежуточное место в головокружительной карьере Галины Дмитриевны. Со слов нашего источника в районной администрации Усть-Лабинска, Галина Дмитриевна в очередной свой визит в администрацию живо интересовалась состоянием здравоохранения в этом районе. Чем повергла районных чиновников в замешательство.