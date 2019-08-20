Сотрудники УФСИН России по Краснодарскому краю совершили восхождение на вершину горы Оштен

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Сотрудники ИК-2 и ЛИУ-8 пенитенциарной системы Краснодарского края со своими семьями совершили восхождение на вершину горы Оштен, которая расположена в Кавказском природном биосферном заповеднике. Мероприятие приурочили к Дню Флага в Российской Федерации.

Путь до вершины Оштена довольно сложный, но воодушевленные сотрудники, преодолев все трудности в виде каменистых дорог, речек, непогоды, дошли до своей цели и смогли насладиться удивительными видами на альпийские луга, долины, реки, зарядились позитивом и положительной энергией. Такие мероприятия способствуют формированию чувства единения, уважения в коллективе, товарищества, улучшения морально-психологического климата между сотрудниками и помогают забыть о стрессах. Самым младшим покорителям горных вершин только исполнилось 7 и 8 лет.

Восхождение на Оштен это прекрасный старт для новичков, которые мечтают перейти от несложных прогулок по краю к более серьезным походам. Высота этой горы — 2804 м.

Источник: пресс-служба УФСИН России