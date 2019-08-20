/Общество/

«Байкал Сервис» обосновался в столице Карелии и в ключевом портовом городе российской Арктики

Транспортная компания «Байкал-Сервис», следуя стратегии быть ближе к клиентам, открыла филиалы в Петрозаводске и Мурманске, крупнейшем в мире городе, расположенном за Северным полярным кругом.

«Как одному из ведущих федеральных перевозчиков сборных грузов нам необходимо было наладить перевозки на Север нашей страны, поэтому в июне этого года мы организовали отправки грузов в Мурманск и Петрозаводск, а уже в августе открыли там свои представительства», — отметил директор по маркетингу ООО «Байкал-Сервис ТК» Максим Блынский.
Это позволило предложить клиентам более выгодные тарифы на перевозки, сократить, как минимум, на сутки сроки доставки в эти города. Теперь клиенты компании могут воспользоваться там полным комплексом логистических услуг, сдать и получить груз в удобное время.
Мурманский филиал расположился по адресу: ул. Свердлова, д. 11Б. А представительство в Петрозаводске находится на ул. Заводская, 18, пом. 9.

Исаев Артем Викторович.

Источник: Предложи новости

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Категория: Новости / Общество

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