Анапским межрайонным прокурором вновь организовано посещение дельфинария детьми, прибывшими на отдых в город-курорт Анапа из пострадавшего в связи с затоплением г. Тулун Иркутской области

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10 августа 2019 года в ФГБОУ Всероссийский детский центр «Смена» на отдых прибыло 89 детей из г. Тулуна Иркутской области.

Сегодня, 22.08.2019 Анапским межрайонным прокурором организовано вновь для юных отдыхающих организовано посещение Анапского дельфинария.

Межрайонным прокурором совместно с руководством ФГБОУ Всероссийский детский центр «Смена» принято решение подарить мальчишкам и девчонкам праздник, в связи с чем, организовано посещение Анапского дельфинария в поселке Большой Утриш. Посещение подобного рода представлений всегда дарит детям положительные эмоции и незабываемые впечатления.

Помимо поездки в дельфинарий межрайонным прокурором и руководством ВДЦ «Смена» детям вручены памятные подарки.

Вопросы обеспечения комфортных и безопасных условий отдыха и оздоровления детей находятся на постоянном контроле межрайонной прокуратуры.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/