Представители Следственного комитета России приняли участие во встрече с детьми-героями, награжденными знаком «Горячее сердце»

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Представители Следственного комитета России приняли участие в мероприятии «Диалог о повседневном мужестве. Наши люди!», посвященном лауреатам Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце», которое прошло в ВДЦ «Орлёнок».

Во встрече с лауреатами инициативы также приняли участие Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, первый заместитель генерального директора Фонда социально-культурных инициатив Сергей Смирнов, директор Всероссийского детского центра Александр Джеус и представители как центрального аппарата СК России, так и следственного управления по Краснодарскому краю.

Благодаря общественно-государственной инициативе «Горячее сердце» в «Орленок» приехали 68 ребят, награжденных нагрудным знаком «Горячее сердце» за мужество и отвагу. История каждого из них – это пример неравнодушного отношения к окружающим, оказавшихся в сложной ситуации, это пример преодоления своих страхов и совершения настоящего подвига, что не только восхищает, но и заставляет нас задуматься о важнейших человеческих ценностях.

В ходе общения представители СК России отметили важность таких героических поступков, необходимость с детства воспитывать в себе такие качества, как мужество, храбрость, стойкости духа, решительность. Ведь в жизни порой случается так, что наши родные и близкие, наша Родина нуждаются в помощи. Офицеры поделились с гостями воспоминаниями о героических поступках сотрудников СК России, погибших при исполнении служебного долга, а также о юных героях, которые наряду со взрослыми встали на защиту не только своих близких, но и других людей.

Следственным комитетом Российской Федерации проводится большая работа по воспитанию настоящих патриотов своей страны. Сотрудники и кадеты ведомства оказывают шефскую помощь ветеранам войны, детским домам. Каждая проведенная встреча оставляет неизгладимый след в жизни как сотрудников, так и кадет.

В завершение встречи участники инициативы и орлята поделились своими впечатлениями об услышанном, задали интересующие их вопросы и поблагодарили представителей ведомства за увлекательную беседу.

В свою очередь, представители Следственного комитета России пожелали школьникам успехов в учебе, быть мужественными и достойными гражданами своей страны.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/