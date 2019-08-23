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Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Кореновском районе

Во вторник, 27 августа 2019 года, с 10.30 до 12.30 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Сергей Солнцев проведет личный прием граждан в Кореновском районе по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета России.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации следственного отдела по Кореновскому району (город Кореновск, улица Красная, 21 «а»).Записаться на прием можно непосредственно в следственном отделе по Кореновскому району или  по телефону: 8 (861-42) 4-40-10.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/

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Категория: Новости / Общество

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