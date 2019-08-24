Геленджикские шеф-повара сойдутся в битве за «Золотой половник»

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В Геленджике в отеле «Приморье» пройдет, уже ставший традиционным, кулинарный конкурс профессионального мастерства среди шеф-поваров предприятий муниципалитета.

В этом году конкурсная программа будет включать три этап. 24 сентября пройдет отборочный тур, в ходе которого участники конкурса представят членам жюри домашнюю заготовку – холодную закуску. 10 октября состоится финал «Золотого половника». Финалистам предстоит приготовить два блюда(одно из рыбы, одно из мяса) по 6 порций за полтора часа и презентовать свой шедевр. Завершающий этап – церемония награждения победителей, которая пройдет 12 октября на Центральной площади курорта.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо направить заполненную анкету на электронную почту. Анкету и дополнительную информацию можно найти на сайте Некоммерческого Партнерства «Содействие в развитии курорта Геленджик» и сайте Гильдии шеф-поваров Черноморского побережья. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 7 сентября.

Участниками конкурса могут стать бренд-шефы, шеф-повара или су-шефы, работающие в заведениях общепита Большого Геленджика. Победитель получит переходящий «Золотой половник», который будет храниться на предприятии до следующего конкурса и денежный приз.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик