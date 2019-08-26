Владимир Синяговский: Сергей Павлович достойный человек, давно его знаю...

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Депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский на торжественном мероприятии по случаю Дня города-курорта Геленджика поздравил Сергея Озерова с присвоением ему звания «Почетный гражданин муниципального образования город-курорт Геленджик».

- Сергей Павлович достойный человек, давно его знаю, в период своей деятельности на посту градоначальника показал себя как сильный и ответственный руководитель, сумевший в сложный экономический период заложить прочную основу и вывести Геленджик на лидирующие позиции среди российских курортов. Под его началом Геленджик начал свое преображение. Он дважды избирался на пост главы муниципалитета, а это говорит о доверии как горожан, так и краевого руководства, - подчеркнул Владимир Синяговский.

Озеров Сергей Павлович родился 12 апреля 1955 году в станице Варениковской Краснодарского края, окончил Кубанский сельскохозяйственный институт в 1980 г., Ростовскую межобластную высшую партийную школу в 1987 г.; работал в совхозе; прошел срочную службу в армии; после института - в Краснодарском крайкоме ВЛКСМ; в 1981 г. переехал в Геленджик, был инженером в "Сельхозтехнике", затем работал в Геленджикском горкоме КПСС; с 1988 по 1998 год возглавлял объединение "Геленджиктурист", занимался бизнесом, был президентом городского Союза руководителей и предпринимателей; в 1998 и 2004 годах избирался мэром Геленджика; избирался депутатом Государственной Думы РФ пятого созыва; имеет государственные награды: орден Дружбы, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.