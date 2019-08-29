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Ко Дню знаний школьники готовы?

Владимир Синяговский, депутат Государственной Думы, проводя прием граждан в городе Краснодаре в приемной лидера партии "Единая Россия" Д.А. Медведева столкнулся с проблемами краснодарской многодетной семьи.

На прием пришла Лебедь Дарья, многодетная мама, которая недавно переехала в Краснодар из Украины. Дарья воспитывает детей одна, так как муж остался на Украине и связь с семьей не поддерживает. Материальное положение в семье сложное, так как мама работает воспитателем в детском саду.
Лебедь Дарья обратилась к Владимиру Синяговскому с просьбой оказать содействие в приобретении школьных принадлежностей для своих детей-школьников.
Владимир Синяговский отметил, что каждый школьник должен быть обеспечен всем необходимым для плодотворной учебы. До 1 сентября в семье побывают помощники депутата и передадут вместе с портфелями подарки для ребят.
Каждый, пришедшие на приём к депутату, получил подробную консультацию, все обращения подробно изучены, выработан алгоритм дальнейших действий по их решению.
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Категория: Новости / Общество

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