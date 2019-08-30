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Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Павловском районе

Во вторник, 3 сентября 2019 года, с 11.00 до 13.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Сергей Солнцев проведет личный прием граждан в станице Павловской по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета России.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации Павловского межрайонного следственного отдела (станица Павловская, улица Крупской, 239).

Записаться на прием можно непосредственно в Павловском межрайонном следственном отделе или  по телефону: 8 (861-91) 5-41-30.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/

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Категория: Новости / Общество

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