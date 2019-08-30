Преподаватель социологии из Краснодарского края вошла в пятерку самых удачливых учителей по версии "Столото"

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С 2014 года лотерейными миллионерами стали 19 работников сферы образования. В преддверии Дня знаний в «Столото» подготовили рейтинг пяти наиболее удачливых педагогов, выигравших самые крупные призы среди коллег.

Лидером топ-5 стал житель села Гехи Чеченской республики Аслан Оздамиров. В феврале 2019 года ему повезло в лотерее «Рапидо» – выигрыш составил 3 426 018 рублей. Примечательно, что Аслан Салманович не просто педагог, а единственный среди лотерейных миллионеров директор средней школы.

Второе место занял Василий Мельник из Петербурга, который в марте 2017 года удачно приобрел билет «Гослото «5 из 36». Счастливым для него стал тираж 6250 - по итогам розыгрыша учителю физкультуры с берегов Невы достался приз в 3 млн рублей.

На третьем месте москвич Владимир Лилин, которому принесло квартиру стоимостью 1,9 млн рублей участие в «Жилищной лотерее». Выигрыш преподаватель философии решил забрать в денежном эквиваленте и потратить его на оплату учебы внуков. Кстати, он оказался одним из немногих победителей, потративших деньги на образование.

Четвертое место у учительницы младших классов Валентины Кожемяк из деревни Семейкино Ивановской области. Летом 2017 года они с мужем купили билет «Жилищной лотереи» и выиграли квартиру стоимостью 1,5 млн рублей.

Пятое место у краснодарской пенсионерки Альбины Сабировой. Она так же, как и двое предыдущих педагогов-победителей, выиграла квартиру в «Жилищную лотерею», но чуть меньшей стоимостью - 1,4 млн рублей. В прошлом Альбина Муллануровна преподавала социологию в ВУЗе, а теперь уделяет много времени чтению книг и походам в театр.

Интересно, что за 2019 год всего четыре лотерейных миллионера решили потратить выигранные деньги на образование. Кроме упомянутого выше Владимира Лилина об этом заявили еще три человека. Фельдшер Центра борьбы с туберкулезом из Балашихи Елена Вульвач, выигравшая 6 451 932 рубля в лотерею «Зодиак». Этих денег хватило и на решение наболевшего жилищного вопроса, и на режиссерское образование для их 20-летней дочери.

Олег Ерохин из Белгородской области выиграл в январе в «Жилищную лотерею» квартиру стоимостью 1 000 000 рублей. Выигрыш он забрал в денежном эквиваленте, чтобы оплатить учебу дочери в университете.

Елена Бугрименко из Подмосковья купила в марте билет «Русского лото» и он принес ей 1 000 000 рублей. Сейчас Елена в декрете, а до этого работала специалистом по продажам. Часть выигрыша она решила потратить на дополнительное образование и курсы переквалификации.

Источник: Пресс-служба «Столото»