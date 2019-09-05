/Общество/

Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного

Мэр Сочи Анатолий Пахомов распорядился о предоставлении муниципального жилья онкобольному Андрею Мартынову, которого накануне выселили из пансионата. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Отмечается, что Мартынов вместе с семьей переехал в новую квартиру 4 сентября.

«Нам понадобится несколько дней, чтобы решить все по закону, однако уже сегодня у Мартынова есть крыша над головой», - отметила заммэра Марина Бралюк.

По словам Мартынова, его устроил этот вариант, поэтому семья намерена переехать.

Ранее в Сочи судебные приставы вынесли онкобольного мужчину на улицу на матрасе. Андрей Мартынов и его супруга проживали в комнате сочинского пансионата после того, как их жилье было снесено.

Источник: www.gazeta.ru/

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Категория: Новости / Общество

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