Депутат Госдумы Владимир Синяговский провел приём граждан в Северском районе

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4 сентября в рамках региональной недели в станице Северской на площадке местной общественной приемной Партии «Единая Россия» состоялся очередной прием граждан, который провел депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский.

В этот раз сельчан беспокоили различные вопросы.

Так, например, жительница станицы Северская обратилась за помощью в решении вопроса по выделению земельных участков для ее многодетной семьи. Вот уже два года она не может добиться помощи от местной власти и поэтому пришла к депутату. По их земельному участку проходит подземная газовая труба среднего давления. А семья уже успела сделать капитальные вложения примерно на сумму 700 тысяч рублей за счет материнского капитала. Владимир Синяговский, детально вникнув в проблему, обсудил пути решения с ответственными работниками администрации Северского района. Договорились, что рабочая группа во главе с курирующим заместителем главы района выйдут на место и согласуют оптимальный вариант решения. Также депутат попросил главу района провести анализ ситуации с выделением земельных участков многодетным семьям и обеспечения их инженерными коммуникациями.

С ветеранами боевых действий Владимир Синяговский обсудил возможность внесения поправок в федеральное законодательство, касаемых дополнительных льгот ветеранам по выделению земельных участков.