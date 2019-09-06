Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

/Общество/

Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, рассказали в пресс-службе Роструда.

Так, на высокую зарплату могут рассчитывать машинисты бульдозера, маркшейдеры, водители грузового транспорта, механики по ремонту транспорта, инженеры, электрогазосварщики, прорабы, начальники участков в строительстве.

При этом нередко за работу предлагают до 300-400 тысяч рублей, например, пилотам и капитанам. Машинистам горных выемочных машин обещают зарплату в 200 тысяч рублей.

Ранее компания "Сбербанк страхование жизни" провела исследование с целью узнать, какую зарплату россияне считают справедливой. В среднем многих удовлетворила бы сумма в 66 тысяч рублей в месяц.

В то же время зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Росстат. В основном те, кто получают такие зарплаты, работают в торговле и сфере ремонта транспорта.

Источник: https://ria.ru/