На открытии «Президентских состязаний» в Анапе выступит группа «Приключения Электроников»

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Г. Анапа, 6 сентября 2019 г. Сегодня в г.Анапа, в ВДЦ «Смена» состоится торжественное открытие всероссийского этапа спортивных соревнований «Президентские состязания», в которых примут участие 2000 школьников из 83 регионов России. УК «Русский дом» выступает в роли организатора пресс-конференции и торжественной церемонии открытия, которая завершится ярким концертом с участием группы «Приключения Электроников».

Сегодня, 6 сентября в ВДЦ «Смена» (г.Анапа) пройдет пресс-конференция и торжественное открытия финального, всероссийского этапа спортивных соревнований школьников «Президентские состязания-2019», одним из организаторов которых выступила УК «Русский дом».

В пресс-конференции открытия, которая состоится сегодня в 17:00, примут участие мэр г.Анапа Юрий Поляков, директор ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания» Николай Федченко, и.о. директора ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена» Хамзат Дурдиев, представитель комитета по спорту «Торгово-промышленной палаты» Антон Масленников, Герой России Андрей Мерзликин, олимпийская чемпионка по баскетболу Илона Корстин.

Торжественное открытие с участием губернатора Краснодарского края, представителей городской администрации, профильных ведомств, спортсменов, олимпийских чемпионов и почетных гостей начнется в 19:00 с парада класс-команд из 83 регионов России, после чего состоится церемония зажжения символического огня и будет поднят официальный флаг соревнований. Продолжит праздник культурная программа, подготовленная event-командой УК «Русский дом». Самым ярким событием праздника станет концерт с участием группы «Приключения Электроников».

Мероприятия финала всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» будут проходить в ВДЦ «Смена» с 4 по 25 сентября 2019 г. Школьники будут соревноваться за звание лучших в таких видах как спортивное многоборье, эстафетный бег, мини-футбол, плавание, баскетбол 3х3, бадминтон, самбо, шахматы, ребятам также предстоит пройти творческий и теоретический конкурсы. УК «Русский дом» обеспечивает организацию и проведение мероприятий в рамках соревнований, а также взяла на себя вопросы размещения и питания участников и гостей.

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» проводятся с 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина и являются самыми массовыми среди школьников страны.

Источник: "Русский Дом"