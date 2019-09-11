Интернет и сотовая связь: сколько вы тратите на домашний быт?

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Цены на сотовую связь и интернет растут из-за роста издержек операторов. Это связано с «законом Яровой». Больше эти услуги дорожать не должны, пока в России не начнут развертывать интернет 5G. Издержки операторов не затронули телевидение, поэтому в этой области цены могут снижаться. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский.

Ранее стало известно, что расходы россиян на домашний интернет выросли на 9%, а на сотовую связь – на 11%. При этом расходы на телевидение сократились на 13% . Такие данные приводятся в исследовании «Яндекс.Денег».

За телевидение россияне в среднем платят 880 рублей, дороже всего оно обходится жителям Воронежа, Красноярска и Казани. Самое дешевое телевидение – в Новосибирске. За услуги мобильной связи в среднем по России платят 344 рубля. Больше всего – в Волгограде и Санкт-Петербурге, а дешевле всего мобильная связь обходится жителям Омска. Домашний интернет в месяц стоит около 598 рублей. Больше всего за него платят в Красноярске, Санкт-Петербурге и Челябинске.

Разброс по регионам может быть связан с тем, что инфраструктура в разных местах становится дороже, объяснил Дмитрий Голубовский.

«Странно, почему может быть такая большая разница по регионам. Лидеры по предоставлению того же цифрового телевидения, Большая тройка операторов, в пакетах услуг есть вместе с интернетом можно подключать и телевидение. Не очень понятно, почему в Воронеже дорого, а в Новосибирске дешево, хотя Воронеж – европейская часть России, а Новосибирск – Сибирь, где инфраструктуру обслуживать стоит дороже», – сказал Дмитрий Голубовский.

Причина того, что цены на связь растут, а на телевидение падают, – «закон Яровой», отметил эксперт.

«Весь интернет-траффик, который поступает на наши устройства через операторов, какое-то время сохраняется. Для этого создана инфраструктура, закуплено оборудование. Странная трата денег, которую переложили на операторов, а операторы – на потребителя. Наши разговоры и смс сохраняются для доступа спецслужб, якобы в рамках борьбы с терроризмом. Судя по опыту Агентства национальной безопасности (АНБ) в США, никаких террористов с этой технологией не ловили, но зато делали много других интересных вещей. Например, изучали потребительские предпочтения аудитории и потом продавали корпорациям», – сказал Дмитрий Голубовский.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/