Управление МВД России по городу Новороссийску информирует:

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на Кубани дан старт голосованию за лучшего участкового уполномоченного полиции.

Главной целью конкурса «Народный участковый-2019» является повышение уровня доверия населения к сотрудникам полиции и формирование позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции. В конкурсе принимают участие участковые уполномоченные полиции со всех районов Краснодарского края. Жители Кубани могут ознакомиться с профессиональными достижениями и личными качествами участковых уполномоченных полиции и проголосовать за наиболее достойного кандидата.

Полицейские, набравшие наибольшее количество голосов, примут участие во втором отборочном туре конкурса, который пройдет с 7 по 16 октября.

Проголосовать за кандидатов конкурса «Народный участковый-2019» можно по ссылке https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/folder/11283698 .

Новороссийск представляют:

Старший Участковый уполномоченный полиции: Старший лейтенант полиции Гончаренко Андрей Валерьевич.

Участковый уполномоченный полиции: лейтенант полиции Аванесян Сергей Рубенович

Участковый уполномоченный полиции: Капитан полиции Давыдов Денис Валерьевич

Старший Участковый уполномоченный полиции: Майор полиции Евтушевский Денис Владимирович

СтаршийУчастковый уполномоченный полиции: Капитан полиции Кузин Дмитрий Александрович

Старший Участковый уполномоченный полиции: майор полиции Лобач Игорь Иванович

Участковый уполномоченный полиции: Старший лейтенант полиции Першин Николай Юрьевич

Участковый уполномоченный полиции: Капитан полиции Троценко Николай Владимирович

Участковый уполномоченный полиции: Старший лейтенант полиции Ведмиденко Артем Андреевич

Старший Участковый уполномоченный полиции: Майор полиции Дементьев Игорь Владимирович

Старший Участковый уполномоченный полиции: Майор полиции Шамхалов Сабир Ризванович

Старший Участковый уполномоченный полиции: Майор полиции Ароян Григорий Леникович

Старший Участковый уполномоченный полиции: лейтенант полиции Пандоев Азиз Маразович

Старший Участковый уполномоченный полиции: майор полиции Литвинов Михаил Николаевич

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску