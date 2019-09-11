Управление МВД России по городу Новороссийску информирует:
на Кубани дан старт голосованию за лучшего участкового уполномоченного полиции.
Главной целью конкурса «Народный участковый-2019» является повышение уровня доверия населения к сотрудникам полиции и формирование позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции. В конкурсе принимают участие участковые уполномоченные полиции со всех районов Краснодарского края. Жители Кубани могут ознакомиться с профессиональными достижениями и личными качествами участковых уполномоченных полиции и проголосовать за наиболее достойного кандидата.
Полицейские, набравшие наибольшее количество голосов, примут участие во втором отборочном туре конкурса, который пройдет с 7 по 16 октября.
Проголосовать за кандидатов конкурса «Народный участковый-2019» можно по ссылке https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/folder/11283698 .
Новороссийск представляют:
Старший Участковый уполномоченный полиции: Старший лейтенант полиции Гончаренко Андрей Валерьевич.
Участковый уполномоченный полиции: лейтенант полиции Аванесян Сергей Рубенович
Участковый уполномоченный полиции: Капитан полиции Давыдов Денис Валерьевич
Старший Участковый уполномоченный полиции: Майор полиции Евтушевский Денис Владимирович
СтаршийУчастковый уполномоченный полиции: Капитан полиции Кузин Дмитрий Александрович
Старший Участковый уполномоченный полиции: майор полиции Лобач Игорь Иванович
Участковый уполномоченный полиции: Старший лейтенант полиции Першин Николай Юрьевич
Участковый уполномоченный полиции: Капитан полиции Троценко Николай Владимирович
Участковый уполномоченный полиции: Старший лейтенант полиции Ведмиденко Артем Андреевич
Старший Участковый уполномоченный полиции: Майор полиции Дементьев Игорь Владимирович
Старший Участковый уполномоченный полиции: Майор полиции Шамхалов Сабир Ризванович
Старший Участковый уполномоченный полиции: Майор полиции Ароян Григорий Леникович
Старший Участковый уполномоченный полиции: лейтенант полиции Пандоев Азиз Маразович
Старший Участковый уполномоченный полиции: майор полиции Литвинов Михаил Николаевич
Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску