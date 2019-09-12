Появилась афиша праздничных мероприятий в День города в Краснодаре

/Общество/

В Краснодаре 21 и 22 сентября пройдет празднование 226-й годовщины основания города. Уже готова полная афиша с расписанием событий. Гостей ждут разнообразные мероприятия от выставок народного творчества и гастрономических фестивалей до главных вечерних концертов. Всего запланировано более 150 различных событий, при этом пять концертов завершатся фейерверками, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

— Мы постарались сделать День города интересным жителям всех возрастов и организовать события на любой вкус. Понятно, что самые популярные – это большие концерты на Главной площади, – сказал глава города Евгений Первышов.

Он отметил, что на концерты пригласили и нынешних лидеров российских топ-чартов, и хорошо известных исполнителей. Таким образом, интересно должно быть максимальному числу горожан.

С полной афишей праздничных мероприятий можно ознакомиться на сайте мэрии.

Источник: https://yugtimes.com/