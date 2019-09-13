ФСБ намерена заблокировать два сервиса по примеру Telegram

/Общество/

Роскомнадзор по просьбе ФСБ во втором квартале 2019 года потребовал от компаний Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org и SCRYPTmail LLC, которой принадлежит Scryptmail.com, предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что ответ компаний на запрос не был получен.

Российское законодательство обязывает предоставить данные на запрос Роскомнадзора в течение 15-ти дней, после получения запроса. Из-за неисполнения обязанностей Роскомнадзор готовит обращения в суд в отношении обеих компаний.

По мнению экспертов, почтовые сервисы Scryptmail и Mailbox.org могли заинтересовать ФСБ из-за распространения ложных сообщений о минировании в этом году. Тогда региональные СМИ сообщали, что информация была распространена при помощи почтовых адресов, которые были зарегистрирована на данных сервисах.

Источник: www.gazeta.ru/