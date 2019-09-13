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Иосиф Пригожин поздравил Собчак и Богомолова со свадьбой

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин  Богомолов поженились 13 сентября в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. По данным СМИ, на свадебное торжество приглашены 300 человек. Ранее Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом, а Богомолов - женат на актрисе Дарье Мороз. В  интервью радио Sputnik продюсер Иосиф Пригожин поздравил молодоженов.

«Пожелание простое пусть: будут счастливы. Надеюсь, что они нашли друг друга и действительно проживут долго. Человек всегда ищет свою половинку: надеюсь, что Ксения нашла свою половинку, а Константин Богомолов – свою. Пусть две половинки сойдутся и будут счастливы, что еще нужно человеку для счастья», – сказал Иосиф Пригожин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / Общество

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Иосиф Пригожин поздравил Собчак и Богомолова со свадьбой

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