Иосиф Пригожин поздравил Собчак и Богомолова со свадьбой

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Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов поженились 13 сентября в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. По данным СМИ, на свадебное торжество приглашены 300 человек. Ранее Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом, а Богомолов - женат на актрисе Дарье Мороз. В интервью радио Sputnik продюсер Иосиф Пригожин поздравил молодоженов.

«Пожелание простое пусть: будут счастливы. Надеюсь, что они нашли друг друга и действительно проживут долго. Человек всегда ищет свою половинку: надеюсь, что Ксения нашла свою половинку, а Константин Богомолов – свою. Пусть две половинки сойдутся и будут счастливы, что еще нужно человеку для счастья», – сказал Иосиф Пригожин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/