Победитель конкурса «Лидеры России» из Краснодарского края покорил Эльбрус

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Победитель конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – Евгений Грабчак совершил восхождение на гору Эльбрус – высшую точку России и Европы.

Победитель второго сезона конкурса «Лидеры России», Евгений Грабчак рассказывает о восхождении: «Восхождение сплотило нашу команду. Это замечательная возможность познакомиться поближе, чтобы больше доверять друг другу. В команде важное качество – умение держать себя и слышать другого, одновременно. Уметь встроиться в команду ярких людей. Любой лидер – это большие амбиции, а команда – это взаимопомощь. Здесь нельзя развернуться и уйти. В горах важен правильный настрой, чтобы команда быстрее сформировалась и смогла чего-то достичь вместе. Нам всё «по плечу», если мы хотим и «горим» этим».

Евгений Грабчак – уроженец города Усть-Лабинска, Краснодарский край. Он окончил Московский физико-технический институт по специальности «прикладные математика и физика». В 2014 г. Евгений был назначен директором Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике и вошёл в состав коллегии Министерства энергетики Российской Федерации. В Минэнерго Евгений и его команда реализуют идеи по оптимизации модели жизненного цикла отдельных объектов электроэнергетики и энергосистемы в целом, с учетом новых возможностей по цифровизации, переходят на риск-ориентированное управление, уходят от контрольно-надзорной деятельности в сторону мониторинга.

«Это восхождение – непростая дорога. Оно позволило привести мысли в порядок и дало сил на новые жизненные восхождения. Клуб «Эльбрус», платформа «Россия – страна возможностей» и конкурс «Лидеры России» – это то, что дает нам цель и средство. Мы знакомимся с ребятами изо дня в день. Женя Григорьев, например, много рассказал про муниципальную службу, мне это очень полезно. Смешение разных ментальных моделей, разных мнений людей позволяет достигнуть новых результатов. Мы все нацелены на свершения и позитивные изменения в нашей стране», – отметил Евгений Грабчак.

Помимо работы Евгений реализует социальный проект «Сердце лидера»: «Наш проект называется «GOVTalks». Идея простая: многие говорят, что государство находится далеко от народа, и не все граждане понимают, что делают госслужащие. Поэтому необходимо сближать позиции: рассказывать людям, какие действия государства к чему приводят, зачем принимается те или иные решения, как работают органы власти, какие функции выполняют. Я считаю это очень важно, потому что сухой бюрократический язык не всегда хорошо воспринимается. В живом общении проще донести свою позицию и выслушать обратную связь. Как правило, в таком диалоге негатив уходит и появляется конструктивная критика, которую, безусловно, нужно учитывать», – поделился Евгений Грабчак.

Все участники восхождения на Эльбрус были награждены нагрудным значком и получили удостоверение «Альпинист России». Организаторами восхождения выступили АНО «Россия – страна возможностей» и клуб Лидеров России «Эльбрус».

Источник: АНО «Россия – страна возможностей»