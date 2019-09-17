Павшим защитникам: как освобождали Новороссийск

/Общество/

16 сентября город-герой отмечал 76-ю годовщину со дня разгрома у стен города-героя гитлеровских войск.

С раннего утра у всех памятников, братских могил и мемориалов Новороссийска времен Великой Отечественной войны в почетном карауле стоят школьники и студенты.

А на площади Героев у Вечного огня, в самом сердце города-героя, состоялся концерт-реквием в память о павших защитниках Отечества и возложение цветов к могилам погибших воинов.

…Неудержимо время. Летят годы, сменяются поколения. Но шрамы минувшей войны остались в каждом городе, селе. Созданы мемориальные комплексы, места боев отмечены обелисками. Памятники с красными звездами хранят имена погибших героев. Сегодня новороссийцы поминали защитников Новороссийска, погибших в годы Великой Отечественной войны. Они сложили головы во имя Отчизны, но не сложили оружия, они стояли и воевали до последнего вздоха, до последней капли крови. Они пали, их нет, но они живут в нас, потомках их бессмертного подвига, и их мысли, чувства должны обрести голос.

Новороссийцы вспомнили всех, кто бился на линии фронта, которая пролегла через Новороссийск на целый год, не пустив оккупантов дальше на нашу землю. Вспоминали тех, кто воевал в партизанских отрядах и в подполье, кто страдал в фашистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

…Каждой деревне, сожженной дотла, селу и поселку, стертым с лица земли, каждой улице, каждому дому — разрушенным, но не покоренным. Вам, живым и павшим, известным и безымянным, морякам-черноморцам, солдатам-защитникам и подвигу твоему, любимый город, посвящается Реквием.

Звучат песни о Новороссийске и легендарной Малой земле. Студенты музыкального колледжа им. Дмитрия Шостаковича, актеры городского драмтеатра им. Владимира Амербекяна, молодежь из городских театральных студий участвуют в концерте-реквиеме.

Цветы к мемориальной стене города-героя возложили глава Новороссийска Игорь Дяченко, председатель городской Думы Александр Шаталов, депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский, делегации городов-побратимов Тира (Ливан) и Хайльбронна (Германия), руководителя силовых структур, командиры воинских частей местного гарнизона, депутаты, представители муниципалитета. Также на площади собрались ветераны войны и труда, учащаяся молодежь, представители XV Всероссийского молодежного историко-краеведческого слета «Мы патриоты России».

Источник: https://www.vkpress.ru/life/pavshim-zashchitnikam-kak-osvobozhdali-novorossiysk/?id=126969