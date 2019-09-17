«БАЛТИКА-НОВОСИБИРСК» ЗАПУСТИЛА НОВЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

/Общество/

На заводе «Балтика» в Новосибирске ввели в эксплуатацию значимый экологический объект — биологические очистные сооружения. Торжественная церемония открытия с участием губернатора Новосибирской области Андрея Травникова состоялась 17 сентября.

В открытии биологических очистных сооружений также приняли участие заместитель Губернатора Новосибирской области Вячеслав Ярманов, министр природных ресурсов и экологии Андрей Даниленко, заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Вадим Васильев.

Участникам мероприятия продемонстрировали все стадии очистки воды и подробно рассказали о целях и задачах работы очистных сооружений ? обеспечении наименьшего воздействия стоков предприятия на окружающую среду. В ходе торжественного открытия эксперты «Балтики» на практике продемонстрировали участникам открытия, что новые биологические очистные сооружения на новосибирском заводе — это уникальный комплекс. К его преимуществам относятся высокая степень очистки стоков, надежность эксплуатационной безопасности и низкий расход электроэнергии. Благодаря анаэробному реактору появляется возможность увеличить объемы получаемого биогаза. Данное решение позволяет снизить затраты на тепловую энергию на 10%, уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу, а также сохранить природные ресурсы.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников:

«Компания «Балтика» — надежный партнер Новосибирской области. Это хороший работодатель. Компания вносит значительный вклад в доходную часть бюджета. И очень приятно, что вот уже одиннадцать лет завод активно развивается. За этот период инвестировано более 5 млрд руб. И здорово, что обновление основных фондов и развитие производственной базы не останавливается».

Компания «Балтика» инвестирует средства в повышение экологической эффективности производства в регионах своего присутствия. Один из масштабных проектов в этом направлении — строительство биологических очистных сооружений в филиале «Балтика-Новосибирск». Общая сумма инвестиций в проект превысила 519,5 млн рублей.

Очистные сооружения сточных вод (ОС) Балтика-Новосибирск служат для очистки промышленных сточных вод, образующихся на пивоваренном заводе, частичной стабилизации и последующего обезвоживания первичного осадка и биологического ила, образующихся во время работы ОС, использования или утилизации биогаза, выделяемого во время работы анаэробной стадии очистки сточных вод. Биогаз образуется на одном из этапов работы очистных сооружений и служит альтернативным источником энергии, позволяющим экономить природный газ. Кроме Новосибирска биогаз используется на заводах в Самаре, Хабаровске, Ярославле и Туле. Установки для сбора биогаза также появятся на заводах в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, где сейчас строятся очистные сооружения

Завод «Балтика» в Новосибирске реализует инициативы для снижения нагрузки на окружающую среду на протяжение всей истории. Снижение углеродного следа и потери воды на пивоварнях являются приоритетными направлениями программы устойчивого развития компании «Балтика» и Carlsberg Group «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего». Общий объем инвестиций в строительство и развитие завода «Балтика-Новосибирск» с 2007 года составил более 5 млрд рублей.

Следуя цели «НОЛЬ потери воды», Carlsberg Group стремится вдвое сократить потребление воды, чтобы к 2030 году тратить всего 1,7 гл на выпуск 1 гл продукции. Компания постепенно приближается к поставленной цели: в 2018 году удельное потребление воды в компании «Балтика» по сравнению с 2017 годом снизилось на 2% и составило 2,59 гл/гл.

Директор завода «Балтика-Новосибирск» Елена Криволапова:

«Строительство биологических очистных сооружений на заводе «Балтика-Новосибирск» стало одним из самых масштабных экологических проектов компании в регионе за последние годы. Он вносит вклад в реализацию нашей программы устойчивого развития «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего», в числе целей которой — НОЛЬ потери воды и НОЛЬ углеродного следа. Перед нами стоит по-настоящему амбициозная цель, достойная лидера отрасли: свести потери воды к нулю и достичь заданного показателя по удельному потреблению этого ценного ресурса. Оптимизируя внутренние процессы и инвестируя в строительство очистных сооружений, мы движемся к достижению цели».

Главный инженер филиала «Балтика-Новосибирск» Александр Цогоев:

«Новые биологические очистные сооружения на нашем заводе отвечают всем современным требованиям. Комплекс обладает целым перечнем преимуществ: это и высокая степень очистки, и высокая надежность эксплуатационной безопасности, автоматический режим работы и минимальный объем работ, связанных с техническим обслуживанием. Также стоит отметить низкий расход электроэнергии, высокую стабильность процесса, минимальное образование вторичных отходов и выбросов и точное соответствие параметров сточных вод на выходе требуемым предельным значениям благодаря оптимально подобранному технологическому процессу».

В 2018 году компания реализовала целый ряд проектов по сохранению водных ресурсов, таких как сбор воды с фильтрационных отделений для повторного использования, сбор горячего конденсата с сушки дробины на заводе в Санкт-Петербурге, сбор теплой воды с охлаждения насоса безалкогольной установки на предприятии в Самаре.

Тамара.

Источник: Предложи новость